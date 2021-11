Terza dose per tutti, obbligo di mascherina e self isolation per chi giunge in UK: le novità a partire da oggi

Connect on Linked in

L’NHS sta dando una nuova spinta alla campagna vaccinale per contrastare la nuova diffusione di coronavirus definita Omicron. Nelle ultime ore il governo britannico ha infatti dato l’ok alla somministrazione della terza dose a tutti gli adulti, a tre mesi di distanza dalla seconda dose ricevuta.

Per quanto ci sia l’ufficialità, il sistema sanitario britannico sta però apportando le ultime modifiche alla piattaforma web proprio per permettere a tutti coloro che rientrano nella casistica di prenotare la dose. Infatti fino a ieri potevano prenotare il booster solo gli over 40 a cinque mesi di distanza dalla seconda dose, oltre a coloro che avevano specifiche esigenze legate allo stato di salute fisico o per ragioni di lavoro. Qui il sito dell’NHS con tutti i dettagli.

Le intenzioni di Downing Street sono quelle di tenere il più possibile sotto controllo, e si spera sotto scacco, la diffusione di Omicron, sia all’interno del proprio territorio che monitorando con attenzione gli ingressi da qualsiasi altro paese del mondo.

Da oggi si aggiunge infatti una nuova restrizione alla richiesta già in essere di sottoporsi a un test del tampone PCR da effettuare entro due giorni dall’ingresso, ossia di attendere il risultato in modalità di auto isolamento. Cosa che invece prima poteva essere fatta circolando liberamente per il paese. Qui il sito del governo con tutte le specifiche.

Sempre da oggi è tornato l’obbligo di indossare la mascherina nei luoghi pubblici al chiuso e sui mezzi di trasporto pubblici, oltre che all’interno di negozi e attività commerciali di vario genere. Qui il sito del governo con tutte le specifiche in materia.