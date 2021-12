In UK scatta il piano B contro Omicron: obbligo di mascherine, telelavoro e pass vaccinale

Connect on Linked in

Il premier britannico Boris Johnson ha annunciato l’introduzione di nuove restrizioni per contenere l’aumento dei contagi da Covid, alla luce della diffusione della variante Omicron.

Il primo passo del piano B sarà reintrodurre da lunedì il telelavoro per quelle società che possono permettersi di lasciare i proprio dipendenti a casa in modalità work from home. Da domani, venerdì, l’obbligo di indossare la mascherina sarà esteso alla maggior parte dei luoghi pubblici al coperto, come cinema e teatri. Il pass vaccinale diventerà obbligatorio da mercoledì 15 dicembre per i locali notturni e i locali dove si radunano grandi gruppi di persone, almeno da 500 persone in su, in luogi all’aperto con più di 4.000 persone e per qualsiasi evento con più di 10.000 persone.

Queste le misure che verranno introdotte per via della nuova variante che ha messo in allerta tutta l’Europa, UK compreso, perché è apparsa in una fase in cui la quarta ondata è ancora forte.

Dopo due settimane dalla scoperta di Omicron in Sudafrica, la comunità scientifica non dispone ancora di dati sufficienti, anche se al momento la cautela prevale sull’allarme. Per l’Oms la nuova variante sembra provocare sintomi “più lievi rispetto alla Delta” e non ci sono evidenze che sia in grado di aggirare gli attuali vaccini. Allo stesso tempo, la sua diffusione cresce (è in almeno 57 Paesi nel mondo, 21 in Europa) e “aumenta il rischio di reinfezione“.

In Europa Omicron risulta presente soprattutto nel Regno Unito. “Si sta diffondendo molto più velocemente rispetto alle altre varianti ed i casi potrebbero raddoppiare ogni due o tre giorni“, ha riferito Boris Johnson che è corso ai ripari annunciando l’adozione di un nuovo piano B di nuove restrizioni che finora aveva sperato di evitare, puntando tutto sulle vaccinazioni.

“In UK ci potrebbero essere circa un milione di casi Omicron entro un mese“. Lo ha detto il ministro della Salute Sajid Javid parlando a Sky News. “Rispetto a questa nuova variante, la nostra strategia è stata quella di guadagnare tempo per valutarla e anche per costruire difese protettive” ha affermato spiegando che negli ultimi giorni si è iniziato a sapere di più sulla variante che “si diffonde molto rapidamente, più velocemente di qualsiasi altra seguenza di Covid che abbiamo visto finora“. Javid ha comunque nuovamente escluso ‘introduzione di una vaccinazione obbligatoria: “E’ eticamente sbagliata e non funzionerebbe” ha detto.

L’attuazione di un piano alternativo alla scommessa del cosiddetto piano A tutta concentrata sulla massiccia campagna di vaccinazione nazionale arriva dopo che l’esecutivo aveva cercato di evitarla nonostante le indicazioni degli scienziati a introdurre maggiori restrizioni.