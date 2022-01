Dall’11 febbraio niente più test anti Covid per chi dall’estero giunge in Inghilterra

Print This Post

Tutti coloro che hanno già ricevuto almeno una doppia dose di vaccino non dovranno più sottoporsi al test del tampone anti Covid una volta giunti in Inghilterra provenienti da qualsiasi altro paese estero.

La nuova regola entrerà in vigore dalla mattina di venerdi 11 febbraio e fa parte del piano di alleggerimento di quasi tutte le misure restrittive anti Covid voluto dal governo britannico.

Il piano è già entrato in vigore nei giorni scorsi con l’abolizione dell’obbligo di indossare la mascherina all’interno delle scuole e il ritorno al lavoro in presenza negli uffici. Il secondo step ci sarà giovedi, 27 gennaio, quando cadrà l’obbligo di indossare la mascherina in qualunque luogo e non sarà più necessario mostrare l’NHS covid pass nei loghi dove è attualmente richiesto.

Il terzo step, come annunciato, ci sarà venerdi 11 febbraio quando i viaggiatori completamente vaccinati che giungeranno in Inghilterra dall’esterno non avranno più bisogno di prenotare il test Covid da effettuare entro le 48 ore, una volta atterrati.

Ultimo step, di cui però ancora non si ha conferma di quando entrerà in vigore, l’abolizione dell’auto isolamento in caso si risulti positivi a un test del tampone, sempre se si ha già ricevuto almeno la doppia dose del vaccino.

Tutte scelte che fanno capire come il governo di Boris Johnson intenda considerare il Covid al pari di un virus influenzale e, per tale motivo, conviverci sempre con le dovute accortezze in materia di sanità pubblica.

I dati, secondo gli esperti, confermano che il Regno Unito ha superato il picco pandemico e che si trova nella fase di uscita ma molti sollevano dubbi in merito, soprattutto se basterà la terza dose per considerarsi davvero protetti contro il Covid e, ancora di più, se basterà sottoporsi al booster per proteggere le persone più vulnerabili e i più piccoli.