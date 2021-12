Covid test: ridotto da 10 a 7 giorni il periodo di isolamento in caso di risultato negativo

Connect on Linked in

In Inghilterra il periodo di autoisolamento in caso di contagio da Covid e successivo risultato negativo di un test è stato ridotto a 7 giorni dagli iniziali 10.

Il ministro della salute britannica ha diramato le nuove linee guida anche come tecnica per limitare l’assenza di lavoratori in un momento delicato come questo dove, da una parte, il governo cerca di limitare la diffusione della nuova variante Omicron e dall’altra di non frenare bruscamente la macchina economica del paese.

La riduzione del periodo di isolamente da 10 a 7 giorni vale sia per le persone vaccinate che non vaccinate, che sono risultate positive al coronavirus e che ottengono il via libera dopo essersi sottoposti al test.

Per l’esattezza, coloro che ricevono il risultato negativo del test effettuato a 24 ore di distanza tra il sesto e il settimo giorno potranno interrompere la quarantena se il risultato è negativo. Solo se non si è completamente vaccinati e si è a stretto contatto con un positivo, anche in caso di risultato negativo la quarantena dovrà essere portata avanti fino al decimo giorno.

L’autorità sanitaria britannica comunque sconsiglia sempre a tutti coloro che lasciano l’autoisolamento a partire dal settimo giorno di incontrare altre persone e di frequentare spazi affollati o scarsamente ventilati. Il consiglio rimanere sempre quello di lavorare da casa dove possibile e ridurre al minimo i contatti con chiunque sia a maggior rischio di malattia grave se infetto da Covid, come le persone anziane e vulnerabili.