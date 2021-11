A Londra la super riunione per contrastare la diffusione di Omicron

Connect on Linked in

Sono giunti a Londra i ministri della salute dei sette paesi più sviluppati al mondo per capire quali azioni mettere in campo per contrastare la diffusione di Omicron, la nuova variante del coronavirus sequeziata per la prima volta in Sud Africa.

I rappresentanti governativi di Regno Unito, Italia, Canada, Francia, Germania, Giappone e Stati Uniti d’America si incontreranno nel corso della giornata di oggi in occasione di un “meeting di assoluta emergenza“, come ha annunciato Downing Street che è ora alla guida del presidenza di turno del G7.

Tutto il mondo teme l’avanzata della nuova variante, che in pochi giorni dalla sua scoperta ha già valicato i confini di diversi continenti, dall’Europa all’Oceania. “È una corsa contro il tempo per capirne di più e adottare le contromisure giuste”, ha detto la presidente della Commissione dell’Unione Europea, Ursula von der Leyen. Lo spettro di un’ennesima accelerazione della pandemia sta facendo tornare restrizioni e confini blindati che si sperava fossero stati archiviati dopo il 2020.

Lo stesso Regno Unito ha comunicato nel corso del weekend la sospensione di tutti i voli in ingresso da alcuni paesi dell’Africa, mentre da domani, martedi 30 novembre, dalle ore 4 di mattina tutti coloro che giungeranno nel paese da qualsiasi parte del mondo dovranno sottoporsi al test del tampone al secondo giorno, come peraltro già attualmente accade, ma con la novità che si dovrà attendere il risultato in una condizione di auto isolamento da trascorrere a casa o in albergo.

Da sottolineare, che il test può essere anche effettuato anche nel momento in cui si varcano i confini britannici, l’importante che ci si sottoponga al test entro il 2 giorno dall’arrivo, considerando il giorno di arrivo come Day 0. Per ulteriori informazioni questo il link dedicato del goverbo britannico.

Per quanto riguarda la diffusione di Omicron in UK, ad oggi sono stati registrati solo pochi casi ma è comunque una variante che preoccupa dato che non è ancora accertato se può essere immunizzata o meno con i vaccini attualmente in circolazione.

Gli esperti sono alle prese con l’analisi di tutti i campioni della nuova forma di virus fino ad oggi scovati, ma servirà ancora qualche settimana prima di avere un quadro completo. Nel frattempo il governo britannico sta riflettendo se dare una ulteriore spinta alla campagna vaccinale con particolare riferimento alla terza dose ad oggi accessibile agli over 40 con 5 mesi di distacco dalla seconda dose, oltre poi a tutti coloro che per ragioni di salute o lavorative necessitano di ottenere il booster, come viene definito in UK.

Le intenzioni di Downing Street sarebbero quelle di ridurre il tempo di attesa tra la seconda e la terza dose per aumentare il più possibile la base della popolazione vaccinata in questo delicato momento storico. Oltre anche ad tornare a nuove forme di contrasto alla diffusuione come l’obbligo di indossare la mascherina sui mezzi pubblici e nei luoghi al chiuso. Soluzioni che eviterebbero un nuovo lockdown, situazione che Boris Johnson vuole scongiurare il più possibile.