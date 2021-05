Viaggi internazionali, il Governo britannico fa dietrofront e frena sulla ripresa totale

Connect on Linked in

Il governo britannico fa dietrofront sulle intenzioni di passare nel giro di poche settimane a una ripresa quasi totale dei viaggi internazionali, inserendo altri paesi nella lista “Verde”.

La prima revisione generale ci dovrebbe essere la prossima settimana in vista di modificare la lista dei paesi Rossi, Ambra e Verdi con la possibilità che l’Italia, almeno prima delle ultime evoluzioni di questi giorni, sarebbe potuta passare da Ambra a Verde e quindi, da lunedi 7 giugno, permettere a chi giunge dal Belpaese e atterra nel Regno Unito di non doversi più sottoporre alla quarantena. Ma, ad oggi, tutto è ancora in forse.

La paura che la variante indiana, e altre che potrebbero svilupparsi e giungere in UK da altri territori esteri, ha messo in forte allarme Downing Street che non solo ha deciso di rivedere il piano riguardante gli spostamenti verso altre nazioni, anche se queste registrano un calo di morti e contagi e una crescita dei vaccini somministrati, ma addirittura ha deciso di intensificare i controlli per chi entra nel Regno Unito.

Lo ha riferito il ministro dell’Interno, Priti Patel, precisando che vi saranno più verifiche in particolare sul rispetto della quarantena precauzionale e dei tre test obbligatori (il primo 48 ore prima della partenza, e gli altri due al secondo e ottavo giorno del self-isolation) per chi arriva dai 170 paesi, Italia inclusa, inseriti nella lista ambra nell’ambito delle nuove regole britanniche di allentamento per ora molto parziale delle restrizioni sui viaggi.

Il premier Boris Johnson ha anche precisato che resta al momento sconsigliato qualunque spostamento verso i Paesi ambra per turismo e non giustificato da motivi seri. Mentre il ministro della Sanità, Matt Hancock, ha riferito che nell’ultima settimana sono stati 30.000 i controlli a domicilio eseguiti in Uk nei confronti di viaggiatori obbligati alla quarantena, il cui mancato rispetto comporta multe salatissime.

Patel ha tuttavia indicato che ora vi sono già le condizioni per passare a una media di “10.000 controlli al giorno“. E il suo collega dei Trasporti, Grant Shapps, ha preannunciato di voler istituire “nei limiti del possibile” spazi segregati negli aeroporti per separare dagli altri passeggeri chi sbarcherà nelle prossime settimane dai Paesi della lista ambra e ancora di più per chi rimpatrierà dalle 43 nazioni a massimo rischio della lista rossa, che dovranno obbligatoriamente trascorrere il periodo in specifici alberghi, a proprie spese.