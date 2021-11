UK anticipa la terza dose a cinque mesi. E i contagi intanto calano

Connect on Linked in

Nel Regno Unito si anticipa a cinque mesi la possibilità di ricevere la terza dose, un mese prima rispetto a quando era stato comunicato l’avvio del nuovo richiamo su larga scala appena pochi giorni fa.

Lo ha deciso il governo britannico in seguito all’aumento di contagi e alla conseguente necessità di accelerare i tempi delle vaccinazioni. L’invito è a prenotare la terza dose cinque mesi dopo aver ricevuto la seconda.

Ma questo non è valido per tutti, perché per il momento il nuovo richiamo può essere richiesto solo da chi ha compiuto 50 anni o chi, dai 16 anni in su, soffre di malattie e disfunzioni particolari che potrebbero peggiorare in caso ci si ammali di Covid-19.

Proprio grazie all’accelerazione delle terze dosi del vaccino, in Inghilterra è tornato a scendere l’indice di contagio Rt da Covid, dove si è passato da una forchetta tra l’1 e l’1,3 a una tra lo 0,9 e l’1,1, sotto la soglia d’allerta.

Nell’arco delle ultime 24 ore i contagi registrati sono stati 30.305, le vittime 62 e coloro attualmente ospedalizzati 1.o55. Numeri lievemente inferiori rispetto a qualche settimana fa, ma comunque evidenziano che l’avvio della campagna della terza dose, e l’ulteriore accelerata soprattutto, stanno dando i suoi frutti.

Qui il sito internet ufficiale dell’NHS dove ottenere maggiori informazioni sulla terza dose e cercare i centri vaccinali attorno a casa propria