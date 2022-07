The Way Home: si alza il sipario sul primo musical degli italiani di Londra

Connect on Linked in

E’ tutto pronto per alzare il sipario sul primo musical degli italiani che verrà messo in scena a Londra: The Way Home – La Strada di Casa. La data da appuntarsi è quella del 16 luglio dalle ore 19.30 presso il Britten Theatre di South Kensington, situato all’interno del Royal College of Music.

E’ un progetto artistico e linguistico nato per dare voce alle famiglie e alle diverse generazioni di italiani che vivono nella capitale inglese, avviato più di un anno fa con una serie di laboratori gratuiti che hanno coinvolto più di 45 bambini e ragazzi bilingue e successivi incontri virtuali a cui hanno partecipato genitori e nonni.

“Per raccontare gli Italiani a Londra abbiamo scelto la strada del community project: il nostro musical è un prodotto collettivo, che raccoglie idee, esperienze ed emozioni di tutti coloro che a vario titolo hanno partecipato al progetto. – spiega Eleonora Giovannardi, producer del Musical –. Fin dai primi incontri la trama ha iniziato a delinearsi intorno a una serie di temi ben precisi: il concetto di casa, di appartenenza, di identità; le paure, i dubbi, gli ostacoli; la famiglia, la comunità.”

Al centro della storia una famiglia, una decisione improvvisa, le incomprensioni tra figli e genitori e un’avventura piena di magia che porterà tutti i protagonisti a mettersi in discussione prima di ritrovare la strada di casa.

Uno spettacolo adatto a tutta la famiglia, con musiche inedite e un copione in doppia lingua che porta in scena dubbi ed emozioni in cui genitori e figli potranno riconoscersi, con tanto divertimento e la leggerezza tipica di un musical, che strizza l’occhio e porta in scena con ironia tipicità e diversità culturali ben note a chi fa di un altro paese la propria casa.

Sul palco, oltre a 2 attori professionisti, salirà l’ensemble composto dalle 50 persone comuni che hanno partecipato alla community performance call dello scorso novembre. Si tratta di 30 bambini e ragazzi dai 9 ai 21 anni e di 20 adulti che da gennaio si dedicano alle prove, coordinati da Anna Landi, Luke Saydon e Annarita Mazzilli, rispettivamente regista, compositore e coreografa del Musical.

“Quando abbiamo iniziato a pensare all’idea di un Musical che parlasse di noi Italiani a Londra – spiega Anna Landi – abbiamo subito immaginato uno spettacolo bilingue. Eppure vederlo prendere vita durante le prove, sentendo bambini, ragazzi e adulti passare da una lingua all’altra tra parole e musica è una grande emozione. È la nostra realtà: due lingue, due culture, un’identità in divenire e il concetto di ‘casa’ da costruire e arricchire un giorno dopo l’altro”.

I biglietti dello spettacolo sono ora in vendita al costo di £24.80 e per prenotazione si può visitare questo indirizzo internet. I proventi derivati dalla vendita dei biglietti saranno utilizzati per coprire i costi di realizzazione dello spettacolo.

(Nella foto in alto di Fabrizio Quagliuso alcuni momenti delle prove)