Ripresa del pendolarismo, l’Inghilterra lancia l’abbonamento flessibile

Un nuovo modo di acquistare biglietti per spostamenti di lavoro su rotaia si appresta ad essere lanciato in UK. Si tratta di una soluzione che viene proposta dal Governo in accordo con le maggiori società che gestiscono le tratte ferroviarie e che prende spunto dal pay as you go in vigore nella capitale inglese ormai da anni, all’interno della Tube e per prendere i bus.

Anziché acquistare l’abbonamento settimanale o mensile senza poterlo sfruttare totalmente, come accadeva nel periodo pre pandemia, o acquistare il biglietto per una singola tratta ma a prezzo maggiorato, dal 21 giugno si potrà acquistare un carnet di 8 biglietti da utilizzare entro i successivi 28 giorni, quando si vorrà e ovviamente su tratte prestabilite.

In questa maniera, secondo i piani del ministero britannico dei trasporti, si viene incontro alle esigenze di centinaia di migliaia di lavoratori passati in modalità work-from-home. Ma, vista la situazione in netto miglioramente, a molti di loro viene richiesto dove possibile di tornare in ufficio magari anche solo per uno o due giorni a settimana.

L’acquisto del carnet di otto biglietti permette ai colletti bianchi di non spendere più del previsto sui singoli spostamenti rispetto all’acquisto del singolo biglietto, e allo stesso tempo alle società di offrire delle soluzioni alternative per rimettere in moto l’economia generata dal quotidiano pendolarismo.

Per incentivare ancora di più i futuri clienti dei biglietti flessibili, il sito del Governo pubblica anche degli esempi concreti tra alcune delle tratte più battute dai lavoratori ai quali viene richiesto di tornare in ufficio per due giorni a settimana.

Si può risparmiare fino a £250 l’anno per i viaggi da Woking a Londra prendendo il carnet di 8 biglietti rispetto ad acquistare un biglietto per la singola tratta, lo stesso accade da York a Leeds dove l’ipotetico risparmio si aggira sui £200 l’anno, mentre potrebbe arrivare anche a £220 il risparmio per i commuters da Liverpool a Manchester.

Qui il sito ufficiale con ulteriori dettagli tecnici.