Rimpatrio dall’estero per gli italiani iscritti Aire in UK: con un click ora si effettua la richiesta

Niente più file negli uffici pubblici italiani, ora con in click i cittadini italiani iscritti AIRE e residenti nel Regno Unito potranno richiedere il rimpatrio dall’estero direttamente via web.

Si tratta di una delle novità lanciate nei giorni scorsi dall’ANPR, l’Anagrafe nazionale della popolazione residente, che ha semplificato la richiesta del cambio di residenza da un Comune all’altro in tutta Italia, ma anche per gli emigranti che vivono all’estero e che scelgono di rientrare nei luoghi d’origine.

Attraverso il sito www.anagrafenazionale.interno.it si potrà infatti richiedere il cambio di residenza per il trasferimento da un comune a un altro sul territorio nazionale, o il rimpatrio dall’estero per i cittadini italiani iscritti all’AIRE, ma anche il cambio di abitazione nello stesso comune sul territorio nazionale.

Si può accedere al portale dell’Anagrafe – nell’area riservata ai servizi al cittadino – con la propria identità digitale (Carta d’identità elettronica, SPID, o CNS), compilare online la richiesta anagrafica per sé e per i componenti della propria famiglia anagrafica e inviarla in automatico al comune competente, seguendo le indicazioni pubblicate nell’area del servizio.

Dall’area riservata si può consultare, inoltre, lo stato di avanzamento della richiesta presentata e indicare una mail alla quale ricevere gli aggiornamenti.

Qui tutti i dettagli del nuovo servizio.