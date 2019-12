Regno Unito primo paese d’approdo per gli italiani che emigrano

Connect on Linked in

Nonostante la Brexit, le incertezze politiche, economiche e sociali, il Regno Unito continua ad essere la meta preferita degli italiani che emigrano all’estero in cerca di fortuna, con Londra al primo posto tra le città britanniche dove mettere radici.

L’UK infatti continua a detenere il primo posto con ben 21mila italiani che si sono spostati qui nel corso del 2018 stando al recente rapporto sull’immigrazione pubblicato dall’Istat; al secondo posto compare la Germania che ha accolto 18mila italiani sempre nel corso dell’anno passato, quindi Francia con 14mila, Svizzera 10mila e Spagna 7mila.

In questi cinque paesi si concentra complessivamente il 60% degli espatri di concittadini. Tra i paesi extra-europei, le principali mete di destinazione sono Brasile, Stati Uniti, Australia e Canada che nel complesso totalizzano circa 18mila italiani.

Particolarità di questo flusso migratorio dal Belpaese verso il resto del mondo è che non sono più le regioni del sud ha registrare le maggiori perdite, quanto quelle del nord. Addirittura è la Lombardia, da sempre definita il motore imprenditoriale dell’Italia, ad aver registrato i maggiori flussi in uscita con un numero di cancellazioni anagrafiche per l’estero pari a 22mila; seguono Veneto e Sicilia entrambe oltre gli 11mila, Lazio 10mila e Piemonte 9mila.

“A spiegare la ripresa dell’emigrazione italiana verso l’estero sono le difficoltà del mercato del lavoro – si legge nel rapporto – soprattutto per giovani e donne, ma anche il mutato atteggiamento nei confronti del vivere in un altro Paese, proprio delle generazioni nate e cresciute nell’epoca della globalizzazione, che spinge i giovani più qualificati a investire con maggior facilità il proprio talento nei Paesi esteri in cui sono maggiori le opportunità di carriera e di retribuzione“.

La comunità italiana in UK, quindi, cresce sempre di più nonostante sia alle prese con uno dei momenti più tumultuosi della recente storia del paese. Ecco perché sono sempre di più coloro che decidono di regolarizzare la loro posizione qui anziché scegliere di tornare in Italia.

La conferma giunge dai recenti dati elaborati dal Consolato italiano di Londra che parlano di un aumento dall’inizio dell’anno al 30 novembre delle pratiche Aire, l’anagrafe degli italiani residenti all’estero, che risultano essere 74.785 di cui 40.316 per iscrizione e 34.469 per cambio di indirizzo.

Per quanto riguarda i passaporti a novembre ne sono stati emessi 2.019, cioè il 27% in più rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso per un totale di 32.353 rilasciati dall’inizio dell’anno ad oggi. Questo sta a significare che una buona fetta di questi rilasci hanno a che fare con persone che vogliono rimanere con un piede in Europa e uno nel Regno Unito, facendo leva sul proprio compagno o compagna di origini italiane in caso di matrimonio, o approfittando di antiche discendenze italiane che permettono di ottenere la doppia cittadinanza.

Un modo per bypassare la Brexit ma soprattutto per superare il rischio di rimanere tagliati fuori dalla libera circolazione di persone nei 28 paesi membri garantita dall’Unione europea.

