Per gli italiani in UK il 2021 inizia con le nuove carte d’identità elettroniche

Connect on Linked in

La nuova carta di identità elettronica verrà rilasciata agli italiani che risiedono in Inghilterra e Galles dal 18 gennaio 2021 e le prenotazioni si apriranno dal prossimo 10 dicembre. Lo ha annunciato il console Generale a Londra Marco Villani: “In questo 2020 che sta per concludersi, nonostante la pandemia, siamo riusciti ad abbattere l’arretrato anche nel settore carte d’identità, dopo Aire, Stato Civile, e siamo ora pronti ad iniziare questo nuovo servizio per gli oltre 422 mila italiani residenti”.

Da metà gennaio ci si potrà recare presso il Consolato Generale di Londra per fornire le impronte digitali ed il documento sarà spedito all’indirizzo indicato direttamente dall’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. La carta d’identità elettronica, oltre a fini identificativi ed espatrio, potrà essere utilizzata per richiedere il sistema SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) e per interfacciarsi con la Pubblica Amministrazione italiana, come ad esempio “Fast-it”, il portale d’accesso per i servizi consolari.

Nella prospettiva di un’alta domanda iniziale, il Consolato Generale invita i connazionali a richiederla solo se non si è in possesso di altri documenti validi.

“La nuova carta di identità sostituisce il formato cartaceo e rientra nel rilevante sforzo intrapreso dal nostro Ministero, unitamente al Viminale, per semplificare e digitalizzare la Pubblica Amministrazione – prosegue il Console Generale Villani – abbiamo atteso qualche mese per l’introduzione nel Regno Unito perché volevamo prima concludere, in un momento particolarmente delicato per i viaggi, l’opera di azzeramento dell’arretrato nel settore delle carte d’identità cartacee. Un altro risultato storico che ci avvicina sempre più all’obiettivo di offrire tutti i servizi in tempo reale”.

Per i dettagli di come fare a richiederla, a partire dal prossimo 10 dicembre, si può consultare il sito internet ufficiale del Consolato italiano a Londra a questo indirizzo web.

Emergenza Coronavirus, Brexit, attualità, cronaca, lavoro, eventi. Il meglio delle notizie di Londra Italia in una email settimanale da non perdere. Iscriviti ora, è gratis.