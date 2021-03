Passaporti, da oggi il Consolato di Londra riattiva il call centre per le prenotazioni

Connect on Linked in

Da oggi, lunedì 22 marzo, tornerà gradualmente operativo il call centre del Consolato italiano a Londra per la prenotazione degli appuntamenti per il servizio dei passaporti. Il servizio sarà disponibile dal lunedì al venerdì tra le ore 8.15 alle 12.30.

Un sistema che ha permesso all’ente di gestire una mole non indifferente di richieste riguardanti questo specifico documento, dato che dall’inizio dell’anno solo il consolato generale italiano in Inghilterra ha già emesso 6500 passaporti, confermandosi di gran lunga il primo ufficio consolare nel mondo per tale servizio, con una quota di passaporti emessi pari all’11% di quelli erogati da tutta la rete diplomatico-consolare nel mondo, costituita da oltre 220 tra ambasciate e consolati.

Il dato è anche in linea con quello conseguito nel 2020, durante il quale sono stati emessi oltre 25 mila passaporti, nonostante le difficoltà legate all’emergenza sanitaria in atto.

Anche se da oggi rentra in funzione il call centre, dal Consolato fanno sapere che è consigliabile sempre utilizzare il servizio “Prenota On Line” che in maniera più semplice e rapida permette di prenotare il proprio slot, rispetto a svolgere tutto per telefono.

Il call centre è maggiormente indicato per coloro che hanno poca dimistichezza con gli strumenti digitali.

Il Consolato comunica inoltre che ha già programmato il progressivo aumento degli appuntamenti in funzione dell’alleggerimento previsto dalle autorità britanniche delle restrizioni in vigore a partire dal mese di aprile. Pertanto, sono già stati messi a disposizione circa 1.200 ulteriori slot per passaporti mattutini e, a partire dal 6 aprile, verranno riattivati anche gli appuntamenti pomeridiani.

Sono anche disponibili i servizi di erogazione degli Emergency Travel Document per il rimpatrio (a prescindere dalle motivazioni del viaggio e valido fino ad un massimo di 5 giorni dall’emissione) e il canale d’emergenza senza appuntamento per i passaporti in situazioni di reale e comprovata urgenza di carattere sanitario, personale o professionale.

A questo link è possibile avere tutte le informazioni per il rilascio del passaporto in casa di emergenza mentre a questo è possibile utilizzare il servizio “Prenota on line” mentre il numero da chiamare per il call centre dal lunedi al venerdi dalle 8.15 alle 12.30 è lo 02033276290.

