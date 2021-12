NHS ora riconosce le dosi di vaccino somministrate all’estero. Italia compresa

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Share on Facebook

Tutti i residenti nel Regno Unito che si sono sottoposti a delle vaccinazioni anti-Covid effettuate all’estero possono ora richiedere all’NHS il riconoscimento utile al rilascio del pass.

Per accedere al servizio è necessario essere maggiorenne, avere un numero NHS e aver ricevuto almeno una dose di uno dei vaccini riconosciuti dal sistema sanitario britannico: Oxford/AstraZeneca, Pfizer/BioNTech, Johnson & Johnson e Moderna.

Una opportunità che agevola soprattutto i residenti in UK ma di origine straniera che, ad esempio, durante le vacanze natalizie rientrano nei paesi d’origine dove possono anche sottoporsi alla terza dose del vaccino. In questa maniera, anche quella terza dose viene riconosciuta dall’NHS come booster.

Lo stesso è valido anche per coloro che hanno ricevuto le prime due dosi di siero, o anche solo una, all’estero dove si erano trasferiti durante i mesi di lockdown e ora si apprestano a rientrare nel Regno Unito.

Per maggiori informazioni questo il sito internet ufficiale dove fare la richiesta e chiedere maggiori informazioni.