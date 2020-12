Londra passa in “tier 3”: da mercoledì notte scatta il terzo lockdown per la città

Connect on Linked in

Londra passa a “tier 3” a seguito del numero elevato di contagi da coronavirus, ben 24mila solo nel corso dell’ultima settimana. A deciderlo le autorità competenti, tra tutte il ministro della sanità Matt Hancock, che hanno comunicato che da mercoledì dalle 00.01 la Greater London, che interessa circa nove milioni di abitanti, vivrà un terzo lockdown, dopo esserne uscita appena due settimane fa. Le medesime restrizioni varranno anche per la zona dell’Essex.

Ma cosa significa esattamente vivere in una condizione di tier 3, la più restringente delle tre studiate dai consulenti tecnico-scientifici del governo inglese? Di seguito una serie di spiegazioni sulle restrizioni da seguire.

Posso vedere amici e familiari?

Non è possibile incontrare in luoghi al chiuso persone non appartenenti al proprio nucleo familiare. Mentre all’aperto il massimo consentito è di 6 persone, anche non appartenenti al proprio nucleo familiare. Come spazi all’aperto si intendono parchi, spiagge, campagne accessibili al pubblico, giardini pubblici, aree esterne ad accesso libero o sport facility, ossia palestre installate nei parchi pubblici.

Posso visitare pub e ristoranti?

No, perché questo tipo di attività durante il “tier 3” sono chiusi, quindi è tecnicamente impossibile trascorrere qualche ora in questi luoghi. Però, gli stessi, sono autorizzati a vendere cibo e bevande in modalità take-away, delivery o drive-through ma senza permettere ai clienti di rimanere all’interno nel tempo di ricezione dell’ordine.

Posso spostarmi in città o anche fuori città?

Gli spostamenti sono vietati, tranne per esigenze legate al proprio lavoro, ad aspetti legati all’istruzione (come accompagnare i proprio figli a scuola), all’adempimento di servizi assistenziali legati all’attività giovanile per chi non può farne a meno, per cure mediche essenziali, o per prestare assistenza a persone con problemi di salute fisica o psicologica.

Possono prendere i mezzi pubblici?

E’ altamente sconsigliato viaggiare con i mezzi pubblici, tranne per alcune delle ragioni sopra descritte. Treni, bus e Tube sono comunque funzionanti, con l’obbligo per tutti di indossare la mascherina non solo sui mezzi ma già dall’ingresso alle stazioni o alle fermate, oltre al rispetto del distanziamento sociale.

Alberghi, hotel, B&B, pensioni, campeggi devono chiudere?

Sì, dato che le persone fuori dal proprio nucleo familiare non possono incontrarsi al chiuso e in più non ci si può spostare senza una valida ragione, tranne per quelle elencate in precedenza. Tuttavia, ci sono diverse esenzioni, ad esempio per coloro che utilizzano questi luoghi come residenza principale o perché gli stessi possono fungere anche da luoghi per questioni lavotive, di istruzione o formazione.

Come funziona nel caso di matrimoni e i funerali?

Matrimoni e funerali possono continuare nel loro svolgimento, ma ci sono restrizioni sul numero di persone che possono prenderne parte. Fino a 15 persone possono partecipare alle cerimonie nuziali, ma i ricevimenti non sono consentiti. Mentre ai funerali possono partecipare fino a 30 persone.

I cinema e i musei possono rimanere aperti?

Tutti i luoghi di intrattenimento e turistici al coperto devono chiudere. Ciò include cinema, teatri, sale da concerto, musei, gallerie e piste da bowling.

Cosa rimarrà aperto?

Gli impianti sportivi ma per attività professionale, come nel caso di stadi e palasport, possono rimanere aperti. Possono rimanere aperti giardini e parchi dove svolgere attività sportiva all’aperto. Inoltre possono rimanere aperti i luoghi di culto, negozi non essenziali (come farmacie e supermercati) e luoghi di interesse pubblico come biblioteche, centri sociali e uffici governativi. Inoltre, i servizi per la cura personale possono rimanere aperti. Questo include parrucchieri e barbieri, saloni di bellezza e negozi di tatuaggi, così come le palestre.

Esistono delle sanzioni per chi non rispetta una di queste regole?

Se si infrangono le restrizioni, si può essere multati fino a £200 per il primo reato, con un raddoppio della multa per ogni ulteriore reato fino a un massimo di £6.400. Se si partecipa ad assembramenti di qualsiasi genere non rispettando la “regola dei 6”, la polizia può emettere multe di £ 10.000.

Maggiori informazioni su come funziona il “tier 3” in specifici casi non descritti sopra, possono essere trovate a questo indirizzo internet ufficiale.

@AleAllocca

