“La pandemia ha modificato il modo di vedere la realtà. Anche per noi giornalisti”

Connect on Linked in

“Giornalismo e diplomazia hanno sicuramente qualcosa in comune: sono entrambi basati sull’osservazione e sulla continua ricerca di nuove storie e prospettive.” Ma da dodici mesi a questa parte, andare alla ricerca di queste storie e raccontarle è cambiato radicalmente.

Nei giorni bui della professione, che in un momento di crisi – di credibilità ed autorevolezza – si trova anche a dover fare i conti con l’impossibilità di “essere sul campo,” spostarsi e raccogliere opinioni, si può ancora produrre un giornalismo di qualità?

Questa la premessa dell’incontro che si è tenuto sulle piattaforme digitali dell’Ambasciata d’Italia a Londra (la cui registrazione si può trovare sul canale youtube dell’Ambasciata a questo indirizzo). A raccontare e raccontarsi sono giornalisti e diplomatici dall’Italia o dal Regno Unito (nella foto in alto un momento del talk). Sono coloro che la pandemia hanno provato a descriverla e che ne hanno osservati, in prima linea, gli effetti catastrofici per informare e lasciarne una testimonianza.

Gli ospiti parlano di cosa significa raccontare una storia tragica come quella dell’emergenza sanitaria in corso, intervistare medici e famigliari delle vittime, raccogliere racconti di dolore e paura, senza tuttavia abbandonarsi ad eccessivi sentimentalismi od inutili allarmismi, essere continuamente bombardati da notizie ma mantenere il rigore e la professionalità richieste dal mestiere.

Dall’Italia, i corrispondenti di alcune grandi testate come la BBC ed il Financial Times raccontano lo stupore provato nel vedere un paese cambiare dall’oggi al domani; i ragazzini chiusi in casa, i negozi e ristoranti con le serrande abbassate, la gente perdere il lavoro, ma anche unirsi in una lotta comune contro il virus e ritrovare una nuova solidarietà. Raccontano anche di come questo spirito iniziale di coraggio e stoica obbedienza abbia poi lasciato il posto a ben altri sentimenti, come il rancore, la stanchezza, la rassegnazione.

I reporters italiani sono stati i primi ad avvertire il mondo dell’arrivo del virus in Occidente e a tentare di comunicare la gravità della situazione. I colleghi inglesi hanno però tardato nell’accogliere il messaggio; quest’ondata di caos ha infatti raggiunto le coste britanniche solo qualche settimana più tardi e, tra la penuria di carta igienica e mascherine, i discorsi di Johnson e la corsa ai vaccini, non accenna ad andarsene.

Da Londra all’Italia, la pandemia non ha risparmiato nessuno, né i giornalisti né i loro lettori, ma il modo in cui i due paesi si sono guardati vicendevolmente in corso d’opera è cambiato più volte. Prima era l’Italia a subirne gli effetti più devastanti, poi la seconda ondata ha colpito il Regno Unito più del Bel Paese e ad oggi è quest’ultimo a guardare con invidia la campagna vaccinale inglese.

Secondo Mark Lowen, corrispondente da Roma per la BBC, questa è la storia di una generazione di giornalisti. Come la caduta del Muro di Berlino o la dissoluzione del Blocco Sovietico, ma con la differenza che questa volta i cronisti non possono “lasciarsi alle spalle la situazione una volta tornati a casa.”

Lowen menziona tre sfide che lui ed i colleghi hanno dovuto affrontare in quest’anno di pandemia: la frenesia con cui tutto cambia e continua a cambiare, la difficoltà di trovare nuovi punti di vista e l’impossibilità di viaggiare e scendere “sul campo.”

Di quest’ultima sfida parlano anche Deborah Bonetti, direttrice della Foreign Press Association di Londra, secondo cui è difficile immaginare un giornalismo di qualità quando non si può interagire con le persone, e Silvia Sciorilli Borrelli, che scrive da Milano per il Financial Times e che si dichiara preoccupata nel vedere con quanta facilità ci siamo adattati al lavoro da remoto.

Anche il direttore della sede londinese della RAI Marco Varvello parla di lavoro da remoto, ma ponendo un accento sulle incredibili potenzialità delle nuove tecnologie e sull’altro lato della medaglia: l’isolamento, la solitudine, la difficoltà nel lavorare insieme.

Insomma, il giornalismo è cambiato. Si è dovuto adattare all’eccezionalità della situazione tentando di non perdere credibilità e la fiducia, già vacillante, dei suoi lettori. Ha continuato ad andare sempre più verso la digitalizzazione dei contenuti, per rimanere flessibile e poter fare i conti con la velocità delle notizie e l’accelerazione della vita in generale. Come ne uscirà, se rafforzato o ancora più afflitto, non lo sappiamo, ma a volte è utile fermarsi per fare il punto della situazione e confrontarsi su come cambiano la professione e chi vi si dedica.

Emergenza Coronavirus, Brexit, attualità, cronaca, lavoro, eventi. Il meglio delle notizie di Londra Italia in una email settimanale da non perdere. Iscriviti ora, è gratis.