Italiani disoccupati o in furlough: l’iniziativa formativa del Consolato di Londra

La pandemia e il conseguente lockdown nel Regno Unito hanno messo in ginocchio il settore della ristorazione, che vede migliaia di italiani impiegati fra le cucine e le tavole dei locali, in particolare a Londra.

Per fornire un supporto concreto in un momento di grande difficoltà e incertezza, il Consolato generale d’Italia nella capitale britannica ha lanciato un’iniziativa formativa rivolta proprio ai connazionali residenti in UK che lavorano nel settore dell’hospitality, sia quelli disoccupati sia quanti devono sopravvivere coi sussidi messi a disposizione dal governo per la crisi economica generata dalla pandemia, coloro quindi che sono attualmente in regime di furlough.

“Stiamo andando oltre la normale assistenza, offriamo l’opportunità, in particolare per chi ha perso il lavoro, di reinserirsi– ha spiegato il console generale Marco Villani nel corso della presentazione dell’iniziativa.

Il progetto parte all’inizio di febbraio, come ha spiegato ancora Villani, ricordando che è stato finanziato dalla direzione generale per gli italiani all’estero del Ministero degli Affari esteri. Viene realizzato in collaborazione con la società “Sagitter Training” attraverso corsi settimanali, con una prima parte teorica in videoconferenza e un’altra di esperienza pratica, una volta che verranno riaperti i ristoranti al termine del lockdown. Sono previste collaborazioni con due importanti catene del settore: il gruppo San Carlo e Rc Group.

Nel suo intervento il console ha ricordato anche che circa 30 mila italiani hanno lasciato il Regno dall’inizio della pandemia, spinti sì dai timori della Brexit ma soprattutto per questioni legate al Covid-19. Resta comunque significativo il fenomeno della cosiddetta emersione, riguardante i connazionali che decidono di iscriversi all’Aire: “Negli ultimi mesi sono stati circa duecento al giorno“. Nel corso della conferenza stampa sono intervenuti Stefano Potortì, a capo di Sagitter Training, Nicola Colosimo del gruppo San Carlo e Roberto Costa di Rc Group.

Per coloro che vogliono aderire all’iniziativa o chiedere maggiori informazioni si può inviare una email a london@sagittertraining.com

