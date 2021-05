Iscritti Aire rientrati in Italia, ecco come prenotare il vaccino

Print This Post

Il governo italiano ha stabilito tutte le modalità per la somministrazione dei vaccini agli iscritti Aire che sono rientrati per un breve periodo in Italia.

La comunicazione è giunta proprio dal commissario straordinario per l’emergenza Covid-19, il generale Figliuolo, che ha tenuto un tavolo tecnico con i rappresentanti delle regioni.

Proprio lunedi scorso, il 17 maggio, sono state adottate le modalità tecniche attuative, a beneficio degli enti pubblici che ora effettueranno l’aggiornamento dei propri portali per consentire l’inserimento dei cittadini iscritti all’Aire temporaneamente in Italia tra i beneficiari del piano vaccinale nazionale.

Gli interessati dovranno quindi consultare i siti regionali adibiti alla prenotazione della vaccinazione, controllando se rientrino nei criteri di priorità e di rischio previsti.

Tramite un servizio telematico dedicato, una volta aggiornati i rispettivi portali, la verifica sullo stato di iscrizione all’Aire dei connazionali richiedenti potrà essere effettuata direttamente dalle Regioni e Province autonome.

Inoltre, dato che i cittadini Aire non sono in possesso della tessera sanitaria e potrebbero anche essere privi di codice fiscale, in mancanza di quest’ultimo saranno sufficienti i dati anagrafici dell’interessato (nome, cognome, sesso, data e luogo di nascita).

Per ulteriori informazioni è sempre bene consultare i siti regionali di appartenenza che, come anticipato, hanno tutti già ricevuto la comunicazione dal governo centrale per ospitare anche gli iscritti Aire al piano di vaccinazione italiano.