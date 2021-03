Ingresso in Italia da UK: esteso l’obbligo del test anticovid e della quarantena forzata

Connect on Linked in

Il Governo italiano ha esteso l’obbligo di quarantena per gli ingressi dal Regno Unito fino al prossimo 6 aprile, confermando quanto aveva già stabilito in un precedente decreto datato 9 gennaio.

L’estensione delle regole in atto prevedono sempre che solo chi ha residenza in Italia o una reale necessità, quasi sempre collegata a condizioni mediche e lavorative, è autorizzato a viaggiare.

Chi rientra nei casi sopra descritti, dovrà sottoporsi a un test antigienico nelle 72 ore precedenti alla partenza, e un altro test all’ingresso sul territorio italiano. Anche se entrambi avranno risultato negativo, dovrà comunque essere rispettato un periodo di autoisolamento della durata di 14 giorni, avvisando le autorità sanitarie locali del proprio Comune di residenza.

Il divieto a partire vale per chi vive stabilmente nel Regno Unito, differente invece per chi fa solo scalo nel paese, o transita rimanendoci per un breve periodo prima di fare ritorno in Italia.

In vigore ci sono anche una serie di esenzioni per chi entra in Italia per lavoro ma per periodi brevi che non superano i 5 giorni, o per altre esigenze legate allo stato di salute.

Il regolamente completo può essere consultato a questo indirizzo internet.

