Gassmann, Tecla, Sentieri e Fasma: ci sono i Sanremo giovani a Londra

Aggiornamento dell’ultima ora: l’organizzazione ci ha comunicato che il cast potrebbe cambiare nelle prossime ore per cause di forza maggiore. Come verrà noto, sarà nostra premura aggiornare l’articolo con le note ufficiali da parte della stessa organizzazione e i nomi di chi si esibirà effettivamente a Londra il prossimo 16 marzo.

Leo Gassmann, il vincitore delle nuove proposte di Sanremo 2020 (nella foto in alto), insieme agli altre tre finalisti Tecla Insolia, Marco Sentieri e Fasma saranno a Londra lunedì 16 marzo in occasione della seconda tappa del Sanremo Giovani World Tour.

Si tratta di una iniziativa promossa dal Ministero degli Affari Esteri in collaborazione con la Rai e con le sedi locali delle ambasciate e degli istituti di cultura, con l’obiettivo di promuovere i nuovi rappresentanti della musica italiana in giro per il mondo.

Nella capitale inglese si esibiranno all’O2 Academy di Islington, giungendo da Addis Abeba dove si esibiranno il 14 marzo, per volare poi a Miami il 18 marzo, a Buenos Aires il 21 marzo, a Melbourne il 25, a Tokyo il 28 fino a chiudere a Mosca il 30 marzo.

Sul palco, come anticipato, ci saranno Leo Gassmann (figlio di Alessandro e nipote di Vittorio) vincitore con “Vai bene così”, Tecla che proporrà “8 marzo”, Marco Sentieri con “Billy Blu” e Fasma con “Per sentirmi vivo”. Ma saranno anche altre le canzoni che regaleranno al pubblico i quattro giovani cantautori.

I biglietti per la tappa di Londra del Sanremo World Tour saranno messi in vendita nei prossimi giorni.





