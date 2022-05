Dal 18 luglio aprirà il Consolato d’Italia a Manchester

Connect on Linked in

Dal 18 luglio entrerà in funzione il Consolato italiano di Manchester offrendo ai molti italiani o, più in generale, possessori di cittadinanza italiana, che vivono tra il centro e il nord dell’Inghilterra una serie di servizi che fino a quel momento venivano coperti solo dalla sede di Londra.

La circoscrizione consolare del Consolato di Manchester – recita la nota ufficiale -, che sarà diretto dal Console Matteo Corradini, sarà costituita dalle contee comprese tra l’area metropolitana di Birmingham e il confine con la Scozia, come è riportato nella cartina pubblicata. Per l’esattezza, le contee coperte saranno quelle di Cheshire, Cumbria, Derbyshire, Durham, East Yorkshire, Greater Manchester, Lancashire, Leicestershire, Lincolnshire, Merseyside, North Yorkshire, Northumberland, Nottinghamshire, Rutland, Shropshire, South Yorkshire, Staffordshire, Tyne and Wear, West Midlands, West Yorkshire, e l’Isola di Man.

A partire da lunedì 30 maggio i cittadini che risiedono nella nuova circoscrizione potranno prenotare gli appuntamenti direttamente presso il Consolato di Manchester e pertanto non sarà più possibile accedere ai servizi di prenotazione offerti dal Consolato Generale d’Italia a Londra. Dopo tale data, saranno trasferiti al nuovo Consolato, il quale riprogrammerà gli appuntamenti informandone gli interessati.

Per quanto riguarda i servizi consolari richiesti per posta, come ad esempio il passaporti per i minori di 12 anni, le dichiarazioni di valore, il rinnovo delle patenti e ki certificati di rimpatrio, se ricevute ùentro il 29 maggio saranno lavorate dal Consolato Generale d’Italia a Londra. Le richieste che arriveranno oltre tale data saranno restituite al mittente.

Pertanto si suggerisce di indirizzare correttamente le richieste per evitare costi postali aggiuntivi e ritardi nell’ottenimento dei servizi.

Si precisa che gli uffici consolari onorari che ricadranno sotto la competenza del Consolato d’Italia a Manchester sono i seguenti: il Consolato Onorario a Liverpool, i Vice Consolati Onorari di Birmingham e Nottingham e l’Agenzia Consolare Onoraria a Newcastle-Upon-Tyne.

Si rassicura che in questo periodo transitorio e fino all’apertura della Sede di Manchester – continua la nota ufficiale – il Consolato Generale d’Italia a Londra continuerà a fornire i servizi consolari di comprovata urgenza per tutti gli italiani residenti in Inghilterra e Galles.

Su internet, il sito ufficiale (con relativi profili social) è https://consmanchester.esteri.it/ mentre nei prossimi giorni verrà anche comunicato l’indirizzo fisico degli uffici in corso di allestimento.