Da oggi in Inghilterra il nuovo lockdown: cosa posso e non posso fare

Connect on Linked in

Dalla mezzanotte appena trascorsa ha preso il via il secondo lockdown nazionale in Inghilterra che andrà avanti fino al 2 dicembre. Successivamente ci sarà una revisione in base alla situazione dei contagi e delle vittime da coronavirus che verrà registrata nei giorni precedenti alla scadenza. Fino a quel momento, ecco cosa possiamo fare e non possiamo fare durante queste prossime quattro settimane.

Per quali motivi posso uscire di casa?

Per l’assistenza all’infanzia o all’istruzione dei propri figli, quando queste non sono fornite online.

Per andare a lavorare, a meno che questo non possa essere svolto da casa.

Per fare esercizi fisici all’aperto ma esclusivamente con i componenti del proprio nucleo famigliare o al massimo con una persona di un’altra famiglia.

Per tutte quelle ragioni legate al buono stato della propria condizione fisica e mentale, quindi visite dal GP o medici specialistici.

Perché si ritiene di essere in grave pericolo, vittime di abusi domestici o improvvisi pericoli.

Per fornire assistenza alle persone vulnerabili o effettuare attività di volontariato.

Per acquistare cibo e prodotti essenziali.

Per incontrare quelle persone considerati componenti della propria “bolla di supporto”, come vicini di casa per essere aiutati nello svolgere attività quotidiane essenziali.

I bambini potranno spostarsi tra le case in caso di genitori separati.

Nell’elento stilato dal Governo sono previste anche altre situazioni più particolari, e possono essere consultate sul sito ufficiale a questo indirizzo.

Famiglie diverse possono incontrarsi in ambienti al chiuso?

No, a meno che non facciano parte di una “bolla di supporto” che consente a una famiglia di incontrarsi e socializzare con un’altra famiglia per ricevere aiuto sullo svolgere attività quotidiane essenziali. I genitori possono formare una bolla per l’assistenza all’infanzia con un’altra famiglia se il bambino ha 13 anni o anche meno.

Famiglie diverse possono incontrarsi all’aperto?

Le persone dello stesso nucleo familiare possono frequentarsi all’aperto, e possono incontrare anche una persona di un’altra famiglia per fare esercizi fisici in spazi pubblici all’aperto, che non includono giardini privati.

Posso partecipare a funerali, matrimoni o funzioni religiose?

Fino a 30 persone possono partecipare ai funerali mentre matrimoni e cerimonie di unioni civili non sono consentiti se non in circostanze eccezionali (in basso il link ufficiale per ulteriori dettagli in merito). I luoghi di culto devono rimanere chiusi ad eccezione dei servizi di volontariato, preghiera individuale e altre attività esenti.

Posso viaggiare all’estero per una vacanza?

La maggior parte dei viaggi nazionali e internazionali sarà vietata. Ciò significa che le persone non possono viaggiare all’interno del Regno Unito o verso altri paesi tranne che per lavoro, istruzione o altre esenzioni legalmente consentite.

Ci sono dei soggetti più a rischio di altri che è meglio non frequentare in spazi pubblici all’aperto?

Le persone fisicamente vulnerabili o di età superiore ai 60 anni dovrebbero prestare particolare attenzione e ridurre al minimo i contatti.

Quali attività chiuderanno durante queste quattro settimane?

Chiuderanno tutte le attività commerciali tranne i negozi essenziali, come le farmacie e i supermercati e off-licence, mentre rimarranno aperta tutte le strutture educative che includono asili nido, scuole e università. Mentre le attività edili rimarranno operative. Anche i luoghi di intrattenimento, come cinema, teatri, palasport e simili, dovranno chiudere. Pub, ristoranti e strutture ricreative interne ed esterne dovranno chiudere ancora una volta i battenti. Tuttavia, i servizi di asporto e consegna saranno ancora consentiti anche se non potranno essere venduti alcolici da asporto, mentre è possibile acquistare alcolici nei supermercati e in altri negozi. I servizi pubblici, come i centri per l’impiego, i tribunali e gli uffici di stato civile rimarranno aperti. Gli sport all’aperto a distanza come il golf e il tennis rimarranno off limits, mentre gli sport svolti da professionisti potranno continuare, ma a porte chiuse come giù avviene, comprese le partite di calcio della Premier League.

Cos’altro rimarrà aperto?

Dentisti e ottici non saranno costretti a chiudere. Le persone potranno anche acquistare e affittare proprietà e cambiare casa, sebbene ciò debba essere fatto nel contesto delle nuove regole che possono essere trovate nella loro interezza sul sito ufficiale del governo a questo indirizzo.

@AleAllocca

Emergenza Coronavirus, Brexit, attualità, cronaca, lavoro, eventi. Il meglio delle notizie di Londra Italia in una email settimanale da non perdere. Iscriviti ora, è gratis.