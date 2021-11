Comites Londra, elezioni 2021: oggi ultimo giorno per partecipare al voto

Connect on Linked in

Sono entrate nel vivo le attività in vista delle elezioni per il rinnovo del consiglio del Comites Londra, il comitato degli italiani all’estero, che si terranno il 3 dicembre. Quattro le liste che si sono presentate e che possono essere votate, purché si scelga di prendere parte alle votazioni, cosa che dovrà essere fatta entro la giornata di oggi, 3 novembre.

Tutte hanno come obiettivo quello di portare avanti e intensificare le attività svolte fino ad ora, soprattutto nel corso degli ultimi anni per supportare la comunità italiana nella fase post Brexit alle prese con il processo del Settlement Scheme, e in particolar modo nel corso degli ultimi mesi in considerazione della delicata situazione venutasi a creare per via dell’emergenza sanitaria globale.

Le quattro liste promettono di intensificare i rapporti con il Consolato italiano a Londra per cercare di aiutare l’ente pubblico nella fase di snellimento delle procedure burocratiche di qualsiasi genere, e allo stesso tempo punteranno molta attenzione alla promozione della cultura italiana in UK, non solo organizzando attività per la diffusione e conoscenza della lingua italiana, ma anche di varia natura legate al mondo del teatro e della musica.

Ognuna delle liste ha poi in serbo altri punti forti nel programma ideato per i prossimi cinque anni del Comites di Londra, per renderlo ancora più radicato e punto di riferimento per la comunità. Le quattro liste sono: Mani Unite con capolista Alessandro Gaglione; Insieme per cambiare con capolista Federico Lago; Movimento Italiano in Europa con capolista Luigi Billè; Moving Forward – Democrazia bene comune con capolista Elena Remigi.

Il 3 dicembre, quindi, si terranno le elezioni per rinnovare i 18 consiglieri che compongono il Comites Londra. Le liste possono essere votate dagli stessi italiani iscritti Aire nella medesima circoscrizione che avranno manifestato la propria volontà di prendere parte al voto entro oggi, 3 novembre, anche semplicemente inviando una email con allegato un form precompilato e una scansione di un proprio documento (qui tutti i dettagli).

A supervisionare che tutto si svolga a norma di legge sarà il Consolato italiano a Londra che ha già istituito un apposito ufficio. Maggiori informazioni sulle elezioni 2021 e sui dettagli dei programmi delle quattro liste possono essere trovate sul sito internet ufficiale a questo indirizzo.