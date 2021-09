Comites Londra, al via le elezioni per il rinnovo dei consiglieri

Connect on Linked in

Il prossimo 3 dicembre ci sarà il rinnovo dei 18 consiglieri che compongono il Comites Londra, uno dei più attivi e storici a livello internazionale tanto che nel corso dei decenni di attività ha organizzato incontri, eventi, seminari, dibattiti, ricerche, studi e stilato rapporti per meglio raccontare, venire incontro e soddisfare qualsiasi esigenza della comunità italiana in Inghilterra e Galles (territori dove ricade la competenza del Comites Londra).

Oltre ad organizzare recentemente webinar sulle più disparate tematiche, dal Settlement Scheme all’Aire, passando alla fiscalità e sanità tra Italia e UK, proprio per non interrompere, e anzi accelerare, l’attività durante l’emergenza sanitaria e nei primi mesi della fase post Brexit.

Parlando più in generale, i Comites sono stati istituiti nel 1985 a livello internazionale e sono organismi che rappresentano le esigenze dei cittadini italiani residenti all’estero nei rapporti con gli uffici consolari, con i quali collaborano per individuare le necessità di natura sociale, culturale e civile della stessa collettività. Ma i Comites collaborano anche strettamente con le regioni, le autonomie locali nonché enti e associazioni presenti nel medesimo territorio dove opera il Comites per ideare, organizzare e promuovere tutte quelle iniziative ritenute opportune in materia di vita sociale e culturale, assistenza sociale e scolastica, formazione professionale, settore ricreativo e tempo libero.

Insomma, i Comites sono l’Italia all’estero composta e votata dalla stessa Italia. Infatti, ad eleggere i consiglieri del Comitato sono gli stessi connazionali residenti nella circoscrizione consolare di competenza.

Il 3 dicembre, come anticipato, si terranno le elezioni per rinnovare i 18 consiglieri che compongono il Comites Londra ma ancora prima, ed esattamente da giovedì 23 settembre a domenica 3 ottobre, ci sarà la possibilità di presentare le liste con i candidati da parte di tutti coloro, iscritti Aire, che vogliono prendere parte attivamente alla vita del Comites Londra.

Liste che verranno poi votate dagli stessi italiani entro il 3 novembre, sempre iscritti Aire nella medesima circoscrizione, che avranno manifestato la propria volontà di prendere parte al voto contribuendo attivamente anche come elettori allo svolgimento di tutte le iniziative a supporto della comunità della quale fanno parte. A supervisionare che tutto si svolga a norma di legge sarà ovviamente il Consolato italiano a Londra che ha già istituito un apposito ufficio.

Maggiori informazioni, sia per come presentare le liste e per come votare, possono essere trovate sul sito internet ufficiale del Comites Londra a questo link.