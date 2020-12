“Christmas bubble”: così il governo inglese rende meno stringente il Natale

Connect on Linked in

Il Natale che si appresta a giungere sarà indubbiamente molto differente dai precedenti, a causa dell’emergenza sanitaria in atto. Il governo del Regno Unito sta comunque cercando di renderlo meno restringente possibile, nonostante molte zone del paese siano sotto il “tier 3”, una sorta di lockdown localizzato dove la libertà di movimento e di socializzazione è stata ridotta ai minimi termini. Questo fin quando la curva pandemica non offrirà un quadro più confortante in termini di riduzione di contagi e vittime da coronavirus.

Per Natale è stato deciso un piano di azione durante il quale alcune restrizioni saranno per l’appunto alleggerite. Questo varrà solo dal 23 al 27 dicembre.

Durante questi cinque giorni si potrà creare quella che il governo britannico ha definito una “Christmas bubble” che autorizza persone provenienti da più nuclei familiari (fino a un massimo di 3 famiglie) ad incontrarsi sotto lo stesso tetto. E’ però espressamente richiesto che chi decide di appartenere a una specifica bubble, poi nel corso degli altri giorni non cambi prendendo parte a un’altra. Questo per evitare che un eventuale focolaio si possa propagare anche ad altri gruppi.

Le bubble possono essere formate solo all’interno delle abitazioni, in luoghi di culto o in spazi all’aperto. La “Christmas bubble” non è valida nei ristoranti o pub.

Sempre dal 23 al 27 dicembre ci si potrà spostare tra una zona e l’altra del paese, anche se i livelli di restrizioni, i “tier” saranno differenti tra zone limitrofe.

Per il resto, varranno le regole studiate per i singoli “tier” in base all’area in cui si vive (che possono essere trovate qui) che dovranno essere applicate anche alla notte di Capodanno per la quale, ad oggi, ancora non sono previste speciali esenzioni.

Maggiori dettagli sulla gestione della Christmas bubble si possono trovare sul sito internet del governo a questo indirizzo.

