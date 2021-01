Carta di identità elettronica, al Consolato di Londra iniziata la raccolta dei dati per il rilascio

Connect on Linked in

Sono iniziati i primi appuntamenti presso il Consolato Generale di Londra per la raccolta dei dati biometrici che permetteranno, a chi ne fa richiesta, l’invio direttamente a casa della carta d’identità elettronica da parte dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato.

Il nuovo documento viene rilasciato per il momento unicamente a chi non sia in possesso di un’altra carta d’identità valida o in caso di furto, smarrimento o deterioramento della carta precedente. Non appena la situazione sanitaria lo permetterà, il Consolato Generale di Londra procederà ad aumentare il numero degli appuntamenti per venire incontro alle richieste degli italiani iscritti all’Aire.

La tessera, realizzata in policarbonato, assomiglia a quella di un bancomat, ma offre vantaggi in termini di sicurezza per diverse ragioni. Intanto il posizionamento delle informazioni rende possibile un controllo del documento più rapido anche all’estero e poi lo sfondo è realizzato con tecniche atte a prevenire la copia e la contraffazione.

“Sono molto soddisfatto – ha commentato il Console Generale Marco Villani – perché siamo riusciti ad avviare questo nuovo servizio nonostante la pandemia, adottando rigidi protocolli sanitari; la carta d’identità elettronica permetterà ai connazionali residenti nel Regno Unito di avere un ulteriore documento, oltre al passaporto, che consentirà anche l’autenticazione in rete per i servizi erogati da Pubbliche Amministrazioni e imprese”.

La domanda per richiedere la carta di identità elettronica va presentata al Consolato completando una serie di moduli disponibili a questo indirizzo internet.

