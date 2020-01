In Tube da Londra fino a Reading. Anno nuovo, mappa nuova

Connect on Linked in

Il 2020 a Londra non sarà solo l’anno della Brexit ma anche della tanto attesa Elizabeth Line che entrerà in parte in funzione in vista della conclusione dell’intera linea prevista per i primi mesi del prossimo anno.

La conferma arriva dalla nuova mappa della Tube che presenta per la prima volta alcune delle mete che verranno raggiunte grazie alla Crossrail, come nel caso di Reading (foto in alto).

Per il momento i passaggi della nuova tratta sulla mappa verranno identificati con la doppia linea blu che fino ad oggi ha identificato l’unica linea cittadina dei treni gestita dalla stessa TFL (quella che unisce Liverpool Station a Shenfield), ma in futuro quando l’Elizabeth Line sarà completamente operativa, il viola chiaro identificherà la linea.

Reading, che sarà il capolinea a nord ovest dell’Elizabeth Line nella zona 6, fa parte della contea del Berkshire, a poco più di 36 miglia dal centro di Londra, circa 66 chilometri, e fino a oggi per raggiungerla attraverso i mezzi pubblici si doveva salire su uno dei treni della Great Western Railway. In questo 2020 il servizio verrà coperto dal TFL Rail attraverso i suoi caratteristici treni viola molto simili a quelli dell’Overground ma molto più tecnologici, partendo dalla stazione di Paddington in zona 1.

Come per l’intera rete della Tube, anche in questo nuovo tratto sarà possibile utilizzare l’Oyster card o la contactless in vista della conclusione dei lavori che, come anticipato, dovrebbero finire nei primi mesi del 2021 quando l’Elizabeth Line partirà da Reading entrando nel centro di Londra per poi diramarsi nell’Essex con capolinea fissato a Shenfield.

Qui il sito internet ufficiale per scaricare la nuova mappa in formato pdf.

