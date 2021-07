A Londra il musical che raccontare l’Italian Community

Connect on Linked in

Chi sono gli italiani di Londra? Quali sono le loro storie? Come hanno vissuto la Brexit e la pandemia? A puntare i riflettori sulle famiglie e le diverse generazioni di connazionali che vivono nella City arriva il Musical degli Italiani di Londra, un nuovo progetto artistico-culturale realizzato per, con e dalla comunità italo-britannica con l’intento di esplorare temi di identità, multiculturalismo e il concetto stesso di comunità.

Nato da un’idea di Eleonora Giovannardi, coordinatrice di corsi di italiano alla SIAL.school e da sempre appassionata di teatro, il musical è prodotto da Uvaspina Productions ed ha subito ottenuto l’appoggio dell’Istituto Italiano di Cultura, Il Consolato Generale d’Italia a Londra, The Italian Bookshop, SIAL.school e del Comites Londra.

“Volevo dare ai tanti italiani che vivono qui qualcosa in cui ritrovarsi, riconoscersi e condividere il proprio vissuto, e il teatro mi è subito sembrato il posto giusto per farlo” ci racconta Eleonora, “e dove se non a Londra, patria del musical, del teatro, della messa in scena?”

Dietro la realizzazione del musical un vero e proprio community project. Ad idearne la trama infatti, ancora tutta da scrivere, oltre 45 ragazzi tra i 9 e 21 anni che nei mesi scorsi hanno contribuito alla creazione di idee per la scrittura della sceneggiatura del musical prendendo parte a veri e proprio laboratori di improvvisazione drammatica e scrittura creativa sotto la guida e i consigli della drammaturga Anna Landi e il compositore maltese Luke Saydon.

Insieme a loro, la SIAL.school ha organizzato anche un incontro virtuale coinvolgendo genitori e nonni italiani, con l’obiettivo di includere nella trama anche le storie ed esperienze delle generazioni più mature.

Il progetto continuerà poi in autunno, quando i due tutor si ritroveranno per scrivere la sceneggiatura e partitura finale elaborando e sviluppando le idee generate durante i laboratori.

A novembre apriranno i casting, non solo a chi ha partecipato ai laboratori ma anche all’intera comunità italo-inglese. Gli aspiranti attori selezionati faranno parte dell’ensemble artistica, che sarà affiancata da professionisti dello spettacolo e si esibirà su un palcoscenico londinese in una produzione di larga scala nell’estate 2022.

Il musical sarà bilingue, in italiano e in inglese, rivolto al variegato pubblico londinese.

“Il mio auspicio per il pubblico britannico è che questo musical dia un’immagine dell’Italia che vada al di la degli stereotipi” prosegue Eleonora, “il nostro paese non è solo pizza, pasta e mandolino, è molto di più: è arte, è cultura, musica, storia. Per chi non è nato qui o non è di seconda generazione, c’è chiaramente un divario culturale, che spero di poter colmare mandando in scena la storia delle tante famiglie e delle diverse generazioni di italiani a Londra. Non vediamo l’ora di andare in scena!”

Per maggiori informazioni sul casting e messa in scena si può mandare una email a musicalitalianilondra@gmail.com

@AgostiniMea