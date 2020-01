Il Freddo e l’Immortale sul grande schermo a Londra

Connect on Linked in

Due dei volti più cattivi della televisione italiana, ma anche tra i più amati per la loro bravura artistica, saranno sul grande schermo a Londra mercoledì (29 gennaio) per la proiezione di “Drive me home” presso il Regent Cinema (307 Regent Street W1B 2HW). Si tratta di Vinicio Marchioni per tutti “Il Freddo” di “Romanzo Criminale” e Marco D’Amore, l’immortale Ciro di Marzio in “Gomorra”.

La pellicola rientra nella rassegna organizzata da Cinema Italia UK e al termine della proiezione si terrà il Q&A con il regista Simone Catania.

Il film racconta le vicende di Antonio e Agostino, due amici d’infanzia che non si incontrano da molto tempo, fino al momento di condividere un lungo viaggio attraverso l’Europa per far rientro nella città natale. Sarà l’occasione per confrontarsi sul proprio passato, i segreti che li hanno separati e la possibilità di ricominciare da zero una nuova amicizia.

L’inizio è previsto per le ore 19.35 e il costo del biglietto va dai £13 ai £15. Per la prevendita questo il sito internet ufficiale.





Brexit, attualità, cronaca, lavoro eventi. Il meglio delle notizie di Londra Italia in una email settimanale da non perdere. Iscriviti ora, è gratis.