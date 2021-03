Donne di Mafia: il mini-festival di CinemaItaliaUK in occasione dell’8 marzo

Connect on Linked in

“Quando la mafia è nei guai, chiama a raccolta le sue donne,” sosteneva il procuratore Antonio Laudati.

Il ruolo della donna nelle organizzazioni mafiose italiane è da sempre caratterizzato da una certa ambiguità. Se da un lato, infatti, la donna è spesso rappresentata in qualità di vittima di una struttura patriarcale e paternalistica, dall’altro, partecipa ed è complice. Mogli, madri e sorelle assumono talvolta un ruolo marginale, quale l’educazione dei figli ai disvalori della cultura mafiosa od il mantenimento dell’ideologia della vendetta e dell’onore. Ma altre volte sono proprio loro a “fare il lavoro sporco”, nella riscossione del pizzo, la gestione delle comunicazioni, l’infiltrazione nell’amministrazione pubblica.

Le donne sono dunque attive partecipanti di un’industria che, come sostiene un progetto di ricerca del Leverhulme Trust “offre pari opportunità.”

E sono proprio le donne nella mafia e contro la mafia le protagoniste dell’iniziativa organizzata da CinemaItaliaUK in collaborazione con l’ente finanziatore alla ricerca Leverhulme. Si tratta di un mini-festival cinematografico dal titolo “Donne di Mafia” che si terrà completamente online dal 6 all’8 marzo 2021 in occasione della Giornata internazionale della donna.

Sono tre giorni e sei film all’insegna delle donne, vittime, complici o parte integrante delle organizzazioni criminali italiane; donne alla ricerca di potere o vendetta, ma anche di indipendenza, giustizia e libertà.

Si inizia sabato 6 alle ore 15 con Diario di una Siciliana Ribelle (1997), documentario di Marco Amenta che ripercorre la storia di Rita Atria, una giovane donna suicidatasi a 17 anni dopo aver deciso di collaborare con la giustizia nel tentativo di trovare i colpevoli delle morti del padre e del fratello per mano della mafia siciliana.

Sempre sabato, alle 18, sarà il turno di Gelsomina Verde (2017), un film di Massimiliano Pacifico dedicato all’omonima donna, vittima, a 22 anni, della Camorra. La sua unica colpa? L’aver tenuto una relazione con un giovane uomo voluto dalla mafia.

Domenica 7, rispettivamente alle 15 e alle 18.30 sono invece in programma Per Amor Vostro (2015, nella foto in alto) di Giuseppe Gaudino e La Terra dei Santi (2015) di Fernando Muraca. Il primo racconta la storia di Anna, una donna costretta in una vita che non le appartiene, tra le relazioni tese con i tre figli ed i soprusi del marito. Il suo riscatto inizierà con il nuovo lavoro, fuori dalle mura di casa e lontano dalle attività losche dei famigliari; qui inizierà il riscatto etico e civile di Anna verso una vita più onesta e più colorata.

La Terra dei Santi tratta invece di un magistrato donna, Vittoria, alla cui lotta contro l’omertà, l’odio e l’ideologia dell’onore si contrappone la fedeltà di Caterina, moglie del boss mafioso Alfredo Raso e di sua sorella Assunta, vedova di un morto per mafia e costretta a sposarne il fratello.

Si conclude la rassegna lunedì 8 con I Cento Passi (2000) di Marco Tullio Giordano, che racconta la tragica storia di Peppino Impastato, ucciso per essersi ribellato alla mafia siciliana, e Ammore e Malavita (2017), una tragica storia di amore tra Fatima e Ciro, quest’ultimo sicario della Camorra intenzionato a lasciarsi alle spalle il suo passato criminale per ricominciare una vita con la sua amante, senza però risparmiarsi ulteriori morti, furti, inganni e tradimenti.

I film saranno disponibili online sul sito di CinemaItaliaUK. Al termine delle sessioni diurne si terranno anche degli incontri di domande e risposte con esperti, registi o giudici. Il programma completo si può consultare a questo indirizzo, dove si possono anche acquistare i biglietti per l’intero festival (£29.95), per un solo film (£5.99) o una sola giornata (£8.99).

