Il cineforum torna di moda a Londra grazie alla Tate Modern

La Tate Modern di Londra lancia una iniziativa per avvicinare sempre di più i giovani al mondo del cinena: si intitola Film Exposed. Si tratta di una serie di proiezioni dove vengono proposte produzioni di filmmakers emergenti seguite da un dibattito, come nel più classico dei cineforum.

L’iniziativa rientra nel programma dal titolo “Tate Collective” voluta proprio dalla Tate per promuovere la cultura tra i ragazzi tra i 16 e i 25 anni, in collaborazione con “Bounce”, una community fondata sul cinema pop-up. Attraverso proiezioni, conversazioni e workshop, Bounce riunisce gli appassionati di film, con l’obiettivo di promuovere e finanziare i talenti emergenti in un’industria tra le più competitive al mondo.

Il programma, che si può trovare sul sito della Tate, andrà avanti fino al 23 marzo con tematiche specifiche per accompagnare ogni incontro serale. I prossimi incontri del 10 e del 24 febbraio saranno volti a una prospettiva più tecnica, dedicati rispettivamente a produzione e distribuzione. Il 9 marzo, invece, le donne saranno protagoniste e racconteranno la loro vita dietro ad una cinepresa e il loro percorso nel cinema.

Nel primo incontro del 27 gennaio, che ha dato il via a questa iniziativa, sono stati proiettati quattro cortometraggi, che i rispettivi registi presenti in sala hanno poi commentato con gli spettatori. Tra domande e risposte, risate e popcorn, sono stati trattati temi delicati e attuali, come la fede, l’omosessualità, la vita nelle gang latinoamericane e la salute mentale. Ogni produzione era caratterizzata da colori, suoni e inquadrature che li distinguevano e rendevano ogni film unico nel suo genere.

Un appuntamento imperdibile per gli amanti del cinema a Londra, anche solo per godersi una notte al museo in uno degli edifici simbolo della capitale britannica e per arrivare preparati alla imminente serata degli Oscar.

