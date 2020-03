100 anni di cinema: a Londra la piazza con le statue dei personaggi tra i più iconici

Connect on Linked in

Leicester Square, notoriamente la piazza del cinema di Londra avendo ospitato la prima sala già nel 1930, ora ha anche un nuovo percorso dedicato al grande schermo dove rendere omaggio ad alcuni dei personaggi più celebri. Si tratta di “Scenes in the Square” ed è stato realizzato per celebrare un secolo di cinema.

Ci si potrà sedere accanto a Mr Bean, prendere uno snack in compagnia di Paddington, l’orso più amato di sempre, tanto per fare qualche esempio. Sarà anche possibile scattare una foto con Batman nella sua classica posizione di vigilante contro i cattivi, intento a osserva la capitale inglese dal tetto di uno dei palazzi. Ma c’è spazio anche per le eroine con Wonder Woman alle prese con l’abbattimento di un muro. Gli amanti dei cult, invece, non possono perdere uno scatto con Mary Poppins mentre scende dal cielo con il suo celebre ombrello aperto.

Di notte le statue si illumineranno e per rendere ancora più coinvolgente il percorso sono state installate delle mappe interattive con suoni e immagini che accompagnano ognuno dei protagonisti.

L’installazione è parte di un progetto a lungo termine che ha lo scopo di celebrare film indimenticabili. In futuro, spiegano i promotori, verranno aggiunte anche altre statue. Al momento sono presenti anche alcuni celebri personaggi della famiglia “Warner Bros” come Bugs Bunny che ha accompagnato diverse generazioni.

A rappresentare invece la storia del cinema britannico, oltre a Mr Bean, ci sono Stanlio e Ollio che hanno recitato insieme in oltre 100 film. Mentre l’allegra figura di Gene Kelly si trova aggrappata a un lampione, ricreando l’iconica scena di “Singin’ in the rain”, uno dei più grandi musical di tutti i tempi.

Scenes in the Square farà rivivere i momenti più celebri della storia del cinema, proiettando i visitatori indietro nel tempo fino agli anni ’20. Inoltre, l’evento è completamente a ingresso gratuito e sul sito internet ufficiale a questo indirizzo si può avere già un’anteprima di tutte la statue installate fino a ora.

Juli Piscedda www.julipiscedda.net

