Settled status per i familiari di cittadini europei in UK: ecco come fare domanda

Sono passati circa due anni da quando il sistema del Settled Status è stato aperto al pubblico il 30.03.2019, dopo alcune fasi sperimentali dedicate a varie categorie. Pochi sanno che dalle ore 23:00 del 31.12.2020 il sistema è aperto anche a membri di famiglia europei di cittadini europei con pre-settled o settled status.

Fino alla fine dell’anno scorso, questi familiari non avevano alcun bisogno di essere sponsorizzati, in quanto avrebbero potuto entrare nel Regno Unito e presentare domanda di pre-settled status indipendentemente, mentre invece ora devono basare la loro richiesta sul permesso di soggiorno acquisito o acquisibile da coniuge, partner, genitore, figlio o altro familiare che l’Home Office ha incluso nella lista di possibili sponsor.

I familiari europei o extra-europei che hanno diritto a fare domanda di pre-settled status sono ora soggetti alla stessa procedura e dovranno dimostare di essere legati al proprio sponsor da rapporto matrimoniale, o unione civile, oppure da relazione duratura, solitamente dimostrabile con convivenza di due anni.

Il matrimonio o l’unione civile devono essere stati contratti prima del 31.12.2020, ed in caso di partner non sposati o uniti civilmente, la relazione doveva essere già duratura prima di questa data.

Altri familiari che possono beneficiare del sistema sono discendenti diretti del cittadino europeo o del coniuge fino a 21 anni, ed ascendenti, figli oltre i 21 anni ed altri parenti purchè dipendenti finanziariamente dal proprio sponsor. Salvo il caso di figli, che possono essere nati dopo, la relazione familiare deve esistere prima del 31.12.2020.

Il familiare potrà fare domanda per raggiungere o entrare nel Regno Unito con il proprio sponsor. La domanda va impostata online e nella maggioranza dei casi si potrà provare la propria identità tramite una App, senza bisogno di recarsi ad un centro visti nel Paese da dove si presenta la domanda.

Un cittadino europeo che, dopo aver acquisito il settled status, si è naturalizzato come cittadino britannico, può ancora essere in grado di sponsorizzare i propri familiari, ma la procedura è più complessa e richiede il soddifacimento di requisiti ulteriori tra cui l’aver mantenuto la propria cittadinanza europea, e la dimostrazione di aver esercitato i diritti di libera circolazione garantiti dai trattati europei prima di naturalizzarsi. Questo significa ad esempio che si dovrà dimostrare di aver lavorato, essere stati economicamente attivi, o aver studiato.

Il sistema del settled status non sarà aperto per sempre. Gli europei residenti in UK prima delle ore 23:00 del 31.12.2020 potranno fare domanda entro il 30 giugno di quest’anno.

Chi ha già ottenuto il pre-settled status, potrà fare domanda di settled status appena avrà completato cinque anni di residenza continuativa in UK ed in ogni caso prima della scadenza del pre-settled status.

Membri di famiglia di uno sponsor che arrivano dal 01.04.2021 in poi, dovranno presentare domanda entro tre mesi dall’arrivo. Chi è già in UK o arriva prima di tale data dovrà presentare domanda entro il giorno 30.06.2021, mentre in caso di figli nati dopo il 2020 il termine è di tre mesi dalla nascita.

L’Home Office potrà estendere questi termini solo in caso di ragioni particolari che verranno valutate caso per caso. Ulteriori informazioni su questo punto dovrebbero essere pubblicate a breve.

