Chi sono gli skilled workers? Le nuove regole per assumere europei da gennaio 2021

Da Boris Johnson a Priti Patel, il messaggio del governo è forte e chiaro: vogliamo i migliori ed i più bravi, al di là della provenienza geografica.

Basta free movement, basta facilitazioni agli europei. Da gennaio 2021 tutti coloro che vogliono trasferirsi nel Regno Unito per lavorare saranno trattati allo stesso modo. Al di là di considerazioni politiche, in linea di principio potrebbe non esserci nulla di male in un sistema teso ad attirare maggior talento nel Paese, ma in pratica si pongono almeno due problemi.

Per prima cosa, essere i migliori non significa necessariamente avere un livello di istruzione piu alto. Però il rigido sistema a punti guarda innanzitutto a questo e non tiene adeguatamente conto dell’esperienza maturata da un potenziale lavoratore.

In secondo luogo, spesso accade che molte imprese europee già operanti sul suolo britannico avranno bisogno di continuare ad assumere persone di una certa provenienza geografica, non certo perchè vogliano discriminare, ma per la natura stessa del loro business.

La padronanza di una lingua europea, oppure la formazione ed il know-how degli impiegati spesso può essere un elemento determinante nell’assunzione, pensiamo ad esempio a studi professionali che operano cross-border con l’Italia o a società che commerciano in prodotti italiani e cosi via.

Per continuare ad assumere cittadini europei, o più in generale non britannici e non ancora residenti in UK, studi, imprese e società dovranno fornirsi di una apposita licenza. Alla luce di questi cambiamenti, il governo britannico ha radicalmente modificato il sistema a punti già applicabile agli extra-europei, e la nuova normativa è entrata in vigore il primo dicembre di quest’anno.

La buona notizia è che qualcosa è stata semplificata, nel senso che i requisiti che un lavoratore deve avere per poter sperare di essere accettato sono più facilmente raggiungibili. La cattiva notizia è che le informazioni per le imprese che vogliono fare domanda per una sponsor licence sono ora contenute in ben 14 guide, per un totale di 404 pagine, oltre ovviamente a opuscoli e libretti specifi sulla documentazione da inviare, quella da conservare obbligatoriamente per ogni lavoratore assunto, e così via.

I malpensanti potrebbero concludere che un sistema così complesso probabilmente è teso a disincentivare assunzioni dall’estero.

In ogni caso, una volta ottenuta la licenza, lo sponsor dovrà identificare la persona da impiegare, ed assegnare loro un certificato di sponsorizzazione, detto CoS, che in pratica è un numero da chiedere all’Home Office tramite una procedura online più o meno complessa, effettuabile esclusivamente attraverso un portale che diviene accessibile con l’ottenimento della licenza.

Una volta che il CoS è stato assegnato dall’azienda, il lavoratore potrà usarlo quando presenterà la propria domanda di visto di ingresso. Oltre al CoS, il lavoratore dovrà inviare ulteriori documenti tra cui prova di conoscenza dell’inglese, qualifiche ed in alcuni casi conferma di non avere precedenti penali. Il livello minimo di istruzione per sperare di ottenere un’offerta di lavoro da una società con licenza è il diploma.

Livello di istruzione, conoscenza dell’inglese e numero di CoS sono requisiti essenziali per ottenere i 50 punti indispensabili all’ottenimento di un visto. Ci sono poi requisiti interscambiabili. Ad esempio, l’Home Office stabilisce il salario minimo che lo sponsor deve offrire nei vari settori lavorativi.

In alcuni casi, è possibile accettare offerte più basse se si ha un livello di istruzione maggiore. Ad esempio: se il salario stabilito dall’Home Office per una certa posizione è 100, il lavoratore può accettare 80 se ha un dottorato.

E’ quindi possibile scambiare parte del salario con le proprie qualifiche superiori, e si raggiungeranno comunque gli ulteriori punti richiesti per raggiungere il minimo di 70, sufficienti ad ottenere il visto. Se questa cosa vi lascia perplessi (perchè dovrei accettare uno stipendio inferiore se ho maggiori qualifiche?) non siete i soli.

In ogni caso, il salario minimo non può mai essere inferiore a £20.480 lordi all’anno.

I costi delle domande sono piuttosto elevati, sia per il datore di lavoro che per il lavoratore e variano a seconda del tipo di impiego, con agevolazioni per il settore sanitario ed altri settori dove manca personale. Una volta inviata la domanda, l’aspirante impiegato dovrà dare i propri dati biometrici, cioè foto ed impronte, recandosi di persona ad uno dei centri dedicati (In Italia per ora esistenti a Roma e Milano) o probabilmente tramite una App che però non è ancora stata lanciata.

Normalmente, ottenere un visto di lavoro significa poi dover lavorare solo per la società che ha offerto la sponsorizzazione ed è difficile cambiare impiego, in quanto c’è bisogno di un nuovo sponsor e di una nuova domanda di permesso di soggiorno.

L’autrice di questo articolo è Gabriella Bettiga director di MGBe Legal. Per contattarla gabriella@mgbelegal.com

