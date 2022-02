Brexit per le imprese italiane che esportano in UK, il 24 febbraio il webinar gratuito

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Share on Facebook

Si terrà giovedi 24 febbraio alle ore 11 (12 in Italia) il webinar dal titolo “Brexit, un anno dopo – Bilancio e riflessioni operative per le imprese che esportano nel Regno Unito“, organizzato dall’Ambasciata d’Italia a Londra, dall’Ufficio Agenzia ICE di Londra – Desk Brexit, e dalla Camera di Commercio e Industria italiana per il Regno Unito.

L’intento è quello di tirare un bilancio al termine del primo anno dall’uscita dell’UK dall’Unione Europea, quali sono le criticità che si sono create per le imprese e le persone, e soprattutto capire quali potrebbero essere gli scenari futuri.

Dopo i saluti introduttivi dell’ambasciatore Raffaele Trombetta, del direttore dell’ICE Giovanni Sacchi, e di Alessandro Belluzzo presidente della Camera di Commercio, si passerà alle sessioni tecniche.

Tra i temi che verranno trattati quelli dedicati alle esportazioni, grazie alla presenza di Sara Armella avvocato dello Studio Armella & Associati, con particolare riferimento al settore agroalimentare che verrà trattato da Enzo Lamberti finance director di LDH – La Doria Ltd.

Si passerà poi alla Brexit vista dalla dogana italiana con Paola Paliano funzionario POER Ufficio Origine e Valore ADM, a seguire agli aspetti di tutela nei rapporti commerciali e in procedure giudiziali con Rocco Franco avvocato dello studio Pini Franco LLP.

Parlando delle azioni da compiere, queste saranno spiegate nella terza sessione dal titolo “Strategie delle imprese in UK dopo Brexit” con Francesca Baiocchi senior strategist di “Chaucer – Bip Group”. La moderazione del webinar sarà curata da Gabriella Migliore del Desk Brexit Londra.

Per iscriversi gratuitamente questo il link dell’evento.